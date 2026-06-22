На Кипре почтили память жертв Великой Отечественной войны

НИКОСИЯ, 22 июня. /ТАСС/. Жители Кипра в День памяти и скорби приняли участие в религиозных и гражданских акциях, приуроченных к 85-летию нападения гитлеровской Германии на СССР. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
День начался с поминальных богослужений по павшим воинам и мирным жителям, которые стали жертвами борьбы с фашизмом во время Великой Отечественной войны. Они состоялись в Храме Святителя Николая Русской православной церкви (РПЦ) в Лимасоле и в других культовых сооружениях острова. Затем аккредитованные на острове зарубежные дипломаты, проживающие на Кипре многочисленные российские соотечественники и выходцы из стран СНГ, а также друзья нашей страны среди коренных киприотов, присоединились к Всероссийской минуте молчания и почтили память героев той страшной войны.
Вечером же у стен Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии при поддержке посольства РФ на Кипре была проведена акция «Свеча памяти», участники которой вспоминали своих родных и близких — фронтовиков, тружеников тыла, детей войны и всех, кого коснулись трагические события тех лет. После символической минуты молчания в память о павших бойцах к подножию инсталляции из лампад, созданной в форме цифры 85, жители острова возложили букеты цветов. Открывая этот временный мемориал, директор РЦНК в Никосии Евгений Демин подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге поколения победителей.
Участники акции также познакомились с выставками «Враг будет разбит. Победа будет за нами» и «Трагедия. Мужество. Подвиг», подготовленные Центральным музеем Великой Отечественной войны в Москве, и присоединились к просмотру художественного фильма «Брестская крепость» (2010), который повествует о первых днях Великой Отечественной войны.
«Героическая оборона Брестской крепости стала одним из главных символов мужества, стойкости и самоотверженности советских солдат, и ей посвящен не только этот фильм, но и тема предстоящей онлайн-лекции о начале Великой Отечественной войны, слушателями которой жители и гости кипрской столицы смогут стать во вторник. Поэтому непосредственно сегодняшним днем мероприятия на Кипре, приуроченные ко Дню памяти и скорби, не ограничиваются», — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС российский посол в Никосии Мурат Зязиков.
Незапланированные мероприятия.
Глава российской дипломатической миссии добавил, что в понедельник на Кипре, помимо мероприятий, запланированных заранее, происходили и другие приуроченные к 22 июня события, умалчивать о которых было бы неправильно. «Например, в понедельник доктор философских наук, посол доброй воли ЮНЕСКО Александра Очирова передала в дар как коллективу российского посольства, так и нашим соотечественникам на Кипре книги, включая сборник собственных стихов под названием “Клятва”. Она посвятила его 80-летнему юбилею Великой Победы народов СССР над фашизмом и нацизмом и нынешним многонациональным наследником славных побед — бойцам и командирам, мужественно выполняющим свой воинский долг в боях за независимость и безопасность нашей Родины», — рассказал посол РФ в Никосии.
Мурат Зязиков напомнил, что на Кипре существует большой внутренний спрос на книги, в которых изложена историческая правда о событиях Второй мировой войны. По его словам, в свое время многие представители кипрских элит «высказали обеспокоенность отсутствием в нынешней Европе объективной и честной информации о роли Советского Союза в разгроме фашизма и выступили инициаторами перевода на греческий язык многотомного издания “Великая Победа”.
«В результате вокруг этого проекта сформировалось целое движение энтузиастов, русскоговорящих киприотов, наших соотечественников, которые взялись за эту работу на добровольных началах, руководствуясь собственными человеческими принципами и убеждениями. И теперь грекоязычная версия этого сборника, подробно рассказывающая о победе над коричневой чумой, находится в библиотеках многих образовательных учреждений острова, включая ведущие кипрские вузы. Нельзя забывать, что у киприотов, участвовавших во второй мировой войне на правильной стороне истории, сложился стойкий иммунитет против фашизма и нацизма. А потому у этой варварской идеологии просто нет шансов укорениться в кругах кипрского общества, и это очень отрадный факт», — констатировал посол Российской Федерации в Республике Кипр.