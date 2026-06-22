«В результате вокруг этого проекта сформировалось целое движение энтузиастов, русскоговорящих киприотов, наших соотечественников, которые взялись за эту работу на добровольных началах, руководствуясь собственными человеческими принципами и убеждениями. И теперь грекоязычная версия этого сборника, подробно рассказывающая о победе над коричневой чумой, находится в библиотеках многих образовательных учреждений острова, включая ведущие кипрские вузы. Нельзя забывать, что у киприотов, участвовавших во второй мировой войне на правильной стороне истории, сложился стойкий иммунитет против фашизма и нацизма. А потому у этой варварской идеологии просто нет шансов укорениться в кругах кипрского общества, и это очень отрадный факт», — констатировал посол Российской Федерации в Республике Кипр.