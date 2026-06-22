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Умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Кудрявцев

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев умер на 89-м году жизни.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев умер на 89-м году жизни.

Об этом сообщила пресс-служба ФФККР.

«Светлая память об этом замечательном человеке, спортсмене, тренере, который всего себя отдавал фигурному катанию», — говорится в сообщении.

Федерация также выразила соболезнования родным и близким Виктора Николаевича.

За свою карьеру Кудрявцев работал с призёром Олимпиады Ильёй Авербухом, чемпионом Игр Ильёй Куликом, первым чемпионом мира среди мужчин из СССР Сергеем Волковым, а также c Кирой Ивановой — первой советской фигуристкой, завоевавшей медаль на Олимпийских играх в женском одиночном катании.

Ранее бывший тренер «Жальгириса» и сборной СССР Гарастас умер на 95-м году жизни.