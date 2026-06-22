Умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Кудрявцев

За свою карьеру Кудрявцев работал с призёром Олимпиады Ильёй Авербухом, чемпионом Игр Ильёй Куликом, первым чемпионом мира среди мужчин из СССР Сергеем Волковым, а также c Кирой Ивановой — первой советской фигуристкой, завоевавшей медаль на Олимпийских играх в женском одиночном катании.