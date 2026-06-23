Общественная палата РФ начинает работать в новом составе

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ начинает трехлетнюю работу в новом составе. Девятый состав ОП соберется на первое пленарное заседание 23 июня, сообщили в пресс-службе палаты.
«23 июня состоится первое пленарное заседание Общественной палаты Российской Федерации нового (девятого) состава», — говорится в сообщении.
На заседании общественники рассмотрят вопросы организации деятельности ОП РФ и определят приоритеты ее работы на ближайшие три года.
«В повестке вопросы об избрании секретаря ОП, а также его первого заместителя и заместителей. Кроме того, планируется утвердить количественный состав комиссий и межкомиссионных рабочих групп, а также направление их деятельности», — уточнили в пресс-службе.
Общественники также изберут председателей комиссий и их первых замов, руководителей межкомиссионных рабочих групп. В восьмом составе ОП работали 20 профильных комиссий.
В предстоящую трехлетку общественники планируют уделить особое внимание поддержке многодетных семей, участников специальной военной операции, оказанию помощи военнослужащим и их семьям, сохранению исторической памяти. Планируется также усилить работу с молодежными сообществами. По-прежнему палата будет принимать и рассматривать обращения от граждан, проводить экспертизу законопроектов, наблюдать за голосованием.
О палате.
ОП РФ — консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. В девятый состав ОП РФ вошли 172 человека: 40 членов, утвержденных указом президента РФ, 89, избранных общественными палатами субъектов РФ, и 43 члена от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций. Девятый состав палаты обновился почти на треть.