Общественная палата РФ начинает работать в новом составе

ОП РФ — консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. В девятый состав ОП РФ вошли 172 человека: 40 членов, утвержденных указом президента РФ, 89, избранных общественными палатами субъектов РФ, и 43 члена от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций. Девятый состав палаты обновился почти на треть.