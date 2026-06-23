Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй прокомментировал решение премьер-министра страны Кира Стармера уйти с поста лидера правящей Лейбористской партии. В интервью ведущему RT Рику Санчесу он заявил, что новость о предстоящей смене руководства партии якобы болезненно восприняли сторонники действующего курса Лондона, в том числе на Украине.
Гэллоуэй подверг Стармера резкой критике, обвинив его в изменении политического курса страны и ущемлении свобод. По его мнению, за время нахождения у власти британский премьер действовал в интересах иностранных государств.
В ходе беседы политик также упомянул Владимира Зеленского, заявив, что украинский лидер с сожалением воспринял решение Стармера покинуть пост главы партии — «со слезами».
Ранее Стармер объявил, что уходит с должности лидера Лейбористской партии, однако сохранит пост премьер-министра до завершения процедуры избрания нового руководителя политической силы. По его словам, внутрипартийные выборы стартуют 9 июля и должны завершиться до начала осенней сессии парламента.
Гэллоуэй также заявил, что многие жители Великобритании положительно восприняли новость об уходе Стармера. Политик подчеркнул, что сам является одним из его последовательных критиков и связывает собственное политическое положение с решениями нынешнего британского премьера.
Дополнительный резонанс заявлению придал тот факт, что Стармер остается главой правительства на переходный период. До избрания нового лидера Лейбористской партии именно он продолжит представлять Великобританию на международной арене и участвовать в принятии ключевых политических решений.
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