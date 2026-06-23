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Польский сенатор вернул украинские награды из-за героизации нацистов на Украине

Член польского сената Михал Каминский вернул две украинские награды, выразив протест против прославления нацистов на Украине и нежелания Киева осудить Волынскую резню.

Член польского сената Михал Каминский вернул две украинские награды, выразив протест против прославления нацистов на Украине и нежелания Киева осудить Волынскую резню.

Его слова приводит издание 300Politika.

Каминский получил эти знаки отличия за «приверженность к построению польско-украинского партнёрства» и за подготовку первого доклада Европарламенту о членстве Украины в ЕС.

Он пояснил, что не может оставить их у себя, пока украинская сторона не даст однозначной оценки виновникам трагических событий на Волыни.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил местным СМИ, что спор между Киевом и Варшавой связан с исторической памятью поляков и с тем, что они не принимают «чёрно-красный флаг Бандеры».

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