Польский сенатор вернул украинские награды из-за героизации нацистов на Украине

Член польского сената Михал Каминский вернул две украинские награды, выразив протест против прославления нацистов на Украине и нежелания Киева осудить Волынскую резню.
Его слова приводит издание 300Politika.
Каминский получил эти знаки отличия за «приверженность к построению польско-украинского партнёрства» и за подготовку первого доклада Европарламенту о членстве Украины в ЕС.
Он пояснил, что не может оставить их у себя, пока украинская сторона не даст однозначной оценки виновникам трагических событий на Волыни.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил местным СМИ, что спор между Киевом и Варшавой связан с исторической памятью поляков и с тем, что они не принимают «чёрно-красный флаг Бандеры».