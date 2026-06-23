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Трамп: блокада портов Ирана оказалась эффективнее бомбардировок

Американский президент заявил, что при необходимости США вернутся к такой тактике действий.

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Блокада морских портов Ирана Вооруженными силами (ВС) США оказалась более эффективной, чем его бомбардировки, и Вашингтон при необходимости оперативно вернется к такой тактике действий. С таким заявлением выступил 22 июня в беседе с журналистами в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

«Если хотите знать, то я считаю, что блокада была более действенной, чем бомбардировки», — сказал он, комментируя ситуацию вокруг Ирана. «И мы готовы вновь это устроить, я бы сказал, за 15 минут», — отметил Трамп. При этом он обратился к присутствовавшему в Белом доме военному министру США Питу Хегсету с вопросом о том, можно ли действительно оперативно восстановить блокаду. «Они (ВС США) готовы действовать прямо сейчас, если будет необходимость», — ответил глава Пентагона.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Официальные представители США, Ирана и Пакистана, выступавшего посредником, 14 июня подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, призванного положить конец этому конфликту на Ближнем Востоке. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании. 21−22 июня в Швейцарии прошли переговоры делегаций США и Ирана высокого уровня. Технические консультации между сторонами продолжаются.

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