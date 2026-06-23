Трамп: блокада портов Ирана оказалась эффективнее бомбардировок

«Если хотите знать, то я считаю, что блокада была более действенной, чем бомбардировки», — сказал он, комментируя ситуацию вокруг Ирана. «И мы готовы вновь это устроить, я бы сказал, за 15 минут», — отметил Трамп. При этом он обратился к присутствовавшему в Белом доме военному министру США Питу Хегсету с вопросом о том, можно ли действительно оперативно восстановить блокаду. «Они (ВС США) готовы действовать прямо сейчас, если будет необходимость», — ответил глава Пентагона.