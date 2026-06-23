Путин встретится с выпускниками военных вузов

Наставничество осуществляется медработником, имеющим соответствующую специальность и стаж медицинской деятельности не менее пяти лет. Оно может быть организовано как в очном, так и дистанционном формате. Назначение наставников осуществляется на добровольной основе с обязательным письменным согласием на основании трудового договора или дополнительного соглашения к нему.