Ракетоносцы Ту-160 провели 16-часовой полёт над Баренцевым и Норвежским морями

В Минобороны подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей. Все они выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.