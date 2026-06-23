Ракетоносцы Ту-160 провели 16-часовой полёт над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России совершили плановый полёт продолжительностью около 16 часов над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Министерство обороны России.
В ходе полёта экипажи стратегических ракетоносцев отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение обеспечивали самолёты МиГ-31.
На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств.
В Минобороны подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей. Все они выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В феврале стратегические ракетоносцы Ту-95мс ВКС России выполнили плановый полёт над нейтральными водами Берингова моря.
В апреле в НАТО подняли самолёты шести стран из-за пролёта российских бомбардировщиков над Балтийским морем.