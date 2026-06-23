На Урале задействовали регулировщиков после смерча в Кушве

В понедельник СМИ сообщили о торнадо в свердловском городе Кушва. На видео из соцсетей видно, как большая воронка гнет деревья и движется в сторону жилых строений, вокруг нее летает мусор и мелкие обломки. Позже ученые рассказали РИА Новости, что в городе образовался смерч.