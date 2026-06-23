Парламент Румынии провалил голосование по новому правительству

Парламент Румынии не смог утвердить новое правительство во главе с кандидатом в премьер-министры Адрианом Вештей. Об этом на заседании заявил сенатор Василий Блага, который огласил итоги голосования.
По данным, озвученным в парламенте, из 466 депутатов и сенаторов на заседании присутствовали 284, а в голосовании приняли участие 212 человек. За утверждение правительства высказались 189 парламентариев, что оказалось ниже необходимого порога в 233 голоса, установленного Конституцией страны.
Кандидат в премьер-министры ранее представил парламенту программу будущего кабинета и предложил состав правительства. Однако этого оказалось недостаточно для получения вотума доверия.
Ряд политических сил отказался поддерживать кандидатуру Вешти. Национал-либеральная партия, «Союз спасения Румынии» и партия SOS Romania не проголосовали за утверждение правительства. Часть депутатов покинула зал заседаний во время голосования.
Ситуация развивалась на фоне продолжающегося политического кризиса. Ранее президент Румынии Никушор Дан выдвинул кандидатуру Вешти на пост главы правительства, что вызвало разногласия внутри политических партий.
Дополнительное напряжение в политической системе страны возникло после того, как в начале июня парламент выразил вотум недоверия предыдущему кабинету министров. Оппозиция тогда обвинила правительство в росте инфляции, увеличении налоговой нагрузки и сокращении социальных выплат.
По итогам провального голосования в парламенте Румынии вопрос формирования нового правительства остается открытым. Политическим силам предстоят новые консультации для поиска компромиссного кандидата на пост премьер-министра.
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