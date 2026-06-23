Парламент Румынии провалил голосование по новому правительству

По данным, озвученным в парламенте, из 466 депутатов и сенаторов на заседании присутствовали 284, а в голосовании приняли участие 212 человек. За утверждение правительства высказались 189 парламентариев, что оказалось ниже необходимого порога в 233 голоса, установленного Конституцией страны.