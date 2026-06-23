Посольство РФ в Чехии провело памятные акции ко Дню памяти и скорби

«Посольством России в Чехии 22 июня текущего года были организованы памятные акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби. В честь павших в боях при освобождении Праги красноармейцев были возложены венки и цветы к мемориалам на Ольшанском и Ходовском кладбищах чешской столицы», — сообщили дипломаты.