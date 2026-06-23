Посольство РФ в Чехии провело памятные акции ко Дню памяти и скорби

ПРАГА, 23 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Чехии провело акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Об этом российское дипломатическое представительство сообщило в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).
«Посольством России в Чехии 22 июня текущего года были организованы памятные акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби. В честь павших в боях при освобождении Праги красноармейцев были возложены венки и цветы к мемориалам на Ольшанском и Ходовском кладбищах чешской столицы», — сообщили дипломаты.
В мероприятиях приняли участие посол РФ в Чехии Анна Пономарева, сотрудники посольства, торгового представительства и Русского дома в Праге. «Вечером того же дня сотрудники российских загранучреждений вместе с членами семей поддержали международную акцию “Свеча памяти”, — проинформировали дипломаты.