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Трамп: Ормузский пролив полностью открыт

Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен обстановкой в Ормузском проливе. По его словам, морской коридор «полностью открыт».

Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен обстановкой в Ормузском проливе. По его словам, морской коридор «полностью открыт».

«У нас все идет отлично с Ормузским проливом. Вчера мы приняли больше нефти, чем когда-либо проходило через пролив… У нас настоящий нефтяной фонтан. Пролив полностью открыт», — сказал американский президент (цитата по C-Span).

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Ормузский пролив был открыт. 20 июня иранская сторона снова закрыла морской коридор в ответ на удары Израиля по югу Ливана. 22 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об открытии пролива. Он отметил, что возобновление судоходства уже повлияло на цены на нефть и газ.

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