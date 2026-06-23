Трамп: Ормузский пролив полностью открыт

«У нас все идет отлично с Ормузским проливом. Вчера мы приняли больше нефти, чем когда-либо проходило через пролив… У нас настоящий нефтяной фонтан. Пролив полностью открыт», — сказал американский президент.
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Ормузский пролив был открыт. 20 июня иранская сторона вновь закрыла морской коридор в ответ на удары Израиля по югу Ливана. 22 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об открытии пролива. Он уточнил, что возобновление судоходства уже повлияло на цены на нефть и газ.
Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.Читать дальше