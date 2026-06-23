Мбаппе сравнялся с Роналдо по числу голов на чемпионатах мира

Нападающий Килиан Мбаппе забил свой 15-й гол на чемпионатах мира по футболу.
В ночь на 23 июня он отличился в матче второго тура группового этапа с Ираком.
По этому показателю он сравнялся с бразильцем Роналдо. Они оба занимают третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю мирового первенства.
На втором месте находится немец Мирослав Клозе (16). Лидирует Лионель Месси (18). При этом отметим, что аргентинец также выступает на ЧМ-2026 и может улучшить свой результат.
Ранее сообщалось, что Мбаппе — первый игрок моложе 30 лет с 100 матчами за сборную Франции.