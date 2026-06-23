Вертолёт вылетел на поиски троих рыбаков с перевернувшегося на Камчатке катера

Вертолёт Ми-8 со спасателями отправился на поиски трёх мужчин, чей катер опрокинулся в Авачинском заливе.
Об этом проинформировало ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Как сообщили в ведомстве, один из рыбаков сумел связаться с женой и рассказать о случившемся, после чего женщина обратилась за помощью.
С наступлением светлого времени суток в зону поисков направили воздушное судно.
«С собой у спасателей есть всё необходимое для оказания помощи», — уточнили в МЧС.
Ситуация находится под контролем регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии продолжаются поиски восьмилетнего Хизира, который пропал после попытки спасти друга, упавшего в реку.