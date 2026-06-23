В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко.
«На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)», — написал Кравченко в канале на платформе «Макс».
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