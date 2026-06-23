МИД РФ: милитаристские устремления Германии «сильно попахивают реваншизмом»

Грушко подчеркнул, что все это радикальным образом пересматривают, говорят о том, что начался новый этап истории, Германия за все заплатила. Дипломат отметил, что это чревато самыми серьезными последствиями не только для европейской безопасности, но и для соседей Германии, которые пока молчат.