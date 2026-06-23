МИД РФ: милитаристские устремления Германии «сильно попахивают реваншизмом»

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Милитаристский курс Берлина на создание ведущей армии в Европе и отказ от прежних мирных обязательств напоминает реваншизм. Об этом «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
«Устремления, которые сформулированы уже официально как политика Германии (о том, что это будет ведущая военная армия в Европе), — все это сильно попахивает реваншизмом», — отметил он «Известиям».
По словам дипломата, милитаристская политика ФРГ радикально пересматривает сами основы, на которых строилось и объединялось современное немецкое государство. Так, вторая статья Московского договора от 12 сентября 1990 года юридически зафиксировала обязательство Германии, что с ее земли будет «исходить только мир».
Грушко подчеркнул, что все это радикальным образом пересматривают, говорят о том, что начался новый этап истории, Германия за все заплатила. Дипломат отметил, что это чревато самыми серьезными последствиями не только для европейской безопасности, но и для соседей Германии, которые пока молчат.