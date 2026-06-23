ООН, 23 июн — РИА Новости. Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева порекомендовала Владимиру Зеленскому присмотреться к настроениям в собственной стране, а его спонсорам — вспомнить о необходимости проведения выборов на Украине.
«Зеленский уже опустился до откровенно примитивных рассуждений о внутриполитической ситуации в России, пытаясь утешить себя фантазиями о якобы снижении доверия к российскому руководству. Ему стоило бы повнимательнее присмотреться к настроениям в собственной стране, да и его так называемым “демократическим” спонсорам вспомнить, наконец, о необходимости проведения на Украине выборов», — сказала Евстигнеева в ходе заседания Совбеза ООН.
Она отметила, что даже подконтрольные Киеву социологические исследования уже не могут скрыть, что кредит доверия к Зеленскому стремится к нулю, а значительная часть украинского общества связывает будущее страны со скорейшей заменой нынешней власти.
«Зеленский фактически превратился в политическую фигуру, чье давно уже незаконное пребывание у власти держится исключительно на продолжении боевых действий», — констатировала дипломат РФ.