Зампостпреда в ООН призвала Зеленского присмотреться к настроениям в стране

«Зеленский уже опустился до откровенно примитивных рассуждений о внутриполитической ситуации в России, пытаясь утешить себя фантазиями о якобы снижении доверия к российскому руководству. Ему стоило бы повнимательнее присмотреться к настроениям в собственной стране, да и его так называемым “демократическим” спонсорам вспомнить, наконец, о необходимости проведения на Украине выборов», — сказала Евстигнеева в ходе заседания Совбеза ООН.