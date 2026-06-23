В МИД назвали планы Германии создать ведущую армию Европы реваншизмом

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Устремления ФРГ создать ведущую армию Европы, которые уже официально сформулированы как политика Германии, сильно попахивают реваншизмом, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Устремления, которые сформулированы уже официально как политика Германии (о том, что это будет ведущая военная армия в Европе), — все это сильно попахивает реваншизмом», — сказал Грушко «Известиям».
Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как «главная угроза». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная концепция Германии — это квинтэссенция конфронтации Европы против России.