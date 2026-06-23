В Кушве почти сто домов пострадали во время смерча

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Почти сто домов пострадали во время смерча в Кушве Свердловской области, оценка ущерба продолжится в светлое время суток, сообщил департамент информационной политики региона.
«По информации администрации города, пострадало 97 домов. Оценка ущерба продолжится в светлое время суток», — говорится в сообщении.
Ранее департамент информировал, что в Кушве повреждены крыши 89 частных домов, детского сада и школы.
В понедельник СМИ сообщили о торнадо в свердловском городе Кушва. На видео из соцсетей видно, как большая воронка гнет деревья и движется в сторону жилых строений, вокруг нее летает мусор и мелкие обломки. Позже ученые рассказали РИА Новости, что в городе образовался смерч. Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия стихии. На территории Кушвы ввели режим ЧС.
По уточнению властей региона, количество обратившихся за медпомощью людей из-за смерча выросло до 15 человек.