Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макет эсминца в пустыне: китайская армия готовит тесты ракетных систем

Народно-освободительная армия Китая, по данным Telegram-канала «Военный обозреватель», создала на полигоне в пустыне Такламакан макет эсминца класса Arleigh Burke ВМС США.

Народно-освободительная армия Китая, по данным Telegram-канала «Военный обозреватель», создала на полигоне в пустыне Такламакан макет эсминца класса Arleigh Burke ВМС США. Объект, как утверждается, используется для отработки задач, связанных с применением высокоточного вооружения.

По информации источника, речь идет о полноразмерной наземной копии боевого корабля. Сообщается, что макет предназначен для тестирования ракетных систем и настройки алгоритмов наведения.

Также отмечается, что объект может применяться для обучения систем распознавания целей. В сообщении подчеркивается, что речь идет о тренировке работы китайских высокоточных комплексов по условным морским целям.

Эсминцы класса Arleigh Burke являются одними из наиболее массовых боевых кораблей ВМС США. Их водоизмещение превышает пять тысяч тонн, а на вооружении могут находиться крылатые ракеты Tomahawk. Всего с конца 1980-х годов было построено десятки таких кораблей.

Отдельно упоминается, что в марте обозреватель издания 19FortyFive Харрисон Касс высказывал мнение о возможном снижении огневых возможностей ВМС США на фоне вывода из эксплуатации части крейсеров типа Ticonderoga.

Читайте также: Гэллоуэй заявил, что Зеленский «со слезами» воспринял уход Стармера.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше