Макет эсминца в пустыне: китайская армия готовит тесты ракетных систем

Народно-освободительная армия Китая, по данным Telegram-канала «Военный обозреватель», создала на полигоне в пустыне Такламакан макет эсминца класса Arleigh Burke ВМС США. Объект, как утверждается, используется для отработки задач, связанных с применением высокоточного вооружения.
По информации источника, речь идет о полноразмерной наземной копии боевого корабля. Сообщается, что макет предназначен для тестирования ракетных систем и настройки алгоритмов наведения.
Также отмечается, что объект может применяться для обучения систем распознавания целей. В сообщении подчеркивается, что речь идет о тренировке работы китайских высокоточных комплексов по условным морским целям.
Эсминцы класса Arleigh Burke являются одними из наиболее массовых боевых кораблей ВМС США. Их водоизмещение превышает пять тысяч тонн, а на вооружении могут находиться крылатые ракеты Tomahawk. Всего с конца 1980-х годов было построено десятки таких кораблей.
Отдельно упоминается, что в марте обозреватель издания 19FortyFive Харрисон Касс высказывал мнение о возможном снижении огневых возможностей ВМС США на фоне вывода из эксплуатации части крейсеров типа Ticonderoga.
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