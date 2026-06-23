Макет эсминца в пустыне: китайская армия готовит тесты ракетных систем

Эсминцы класса Arleigh Burke являются одними из наиболее массовых боевых кораблей ВМС США. Их водоизмещение превышает пять тысяч тонн, а на вооружении могут находиться крылатые ракеты Tomahawk. Всего с конца 1980-х годов было построено десятки таких кораблей.