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Грушко: стремление ФРГ создать сильнейшую армию Европы попахивает реваншизмом

Официально провозглашённый Берлином курс на формирование ведущей европейской армии «сильно попахивает реваншизмом», заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Официально провозглашённый Берлином курс на формирование ведущей европейской армии «сильно попахивает реваншизмом», заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Об этом Грушко рассказал в беседе с «Известиями».

Он прокомментировал принятую в апреле новую военную стратегию Германии, где впервые заявлена цель создать самую боеспособную армию в Европе к 2039 году. Россия в этом документе обозначена как «главная угроза».

По мнению дипломата, подобные официально сформулированные устремления вызывают исторические ассоциации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европе на все лады говорят, что ФРГ нужно вернуть былую военную мощь.

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