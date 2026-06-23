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Ту-160 провели 16-часовой полёт над Арктикой и Северной Атлантикой

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый длительный полёт над акваториями Баренцева и Норвежского морей.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый длительный полёт над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, миссия продолжалась около 16 часов. В ходе полёта экипажи отработали дозаправку в воздухе, что позволило значительно увеличить дальность патрулирования.

Истребительное сопровождение обеспечивали самолёты МиГ-31 Воздушно-космических сил России. На отдельных этапах маршрута за российскими бортами осуществляли наблюдение истребители иностранных государств.

В Минобороны подчеркнули, что полёты дальней авиации регулярно выполняются над нейтральными водами Арктики, а также в районах Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей. Все действия, как отмечается, проводятся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ту-160 («Белый лебедь») является сверхзвуковым стратегическим ракетоносцем с крылом изменяемой стреловидности. Самолет способен развивать скорость свыше 2 Махов и предназначен для поражения целей в глубоком тылу противника с применением крылатых ракет и авиабомб.

Отдельно отмечается, что модернизированная версия Ту-160М продолжает оставаться частью российской стратегической авиации, входящей в состав ядерной триады и выполняющей задачи дальнего воздушного патрулирования.

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