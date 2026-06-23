Ту-160 провели 16-часовой полёт над Арктикой и Северной Атлантикой

В Минобороны подчеркнули, что полёты дальней авиации регулярно выполняются над нейтральными водами Арктики, а также в районах Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей. Все действия, как отмечается, проводятся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.