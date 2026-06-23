Сын Плющенко считает, что сейчас Испания разгромила бы Россию на ЧМ

«Тогда, конечно, были “красненькие” против “синеньких”, мало что понимал. Спустя время рефлексировал и думал, как вообще сборная России добилась того результата… Вдумайтесь, мы обыграли Испанию! Да, кто-то скажет, что они и сейчас сыграли вничью с Кабо-Верде. Но та Испания была намного сильнее нынешней. Сейчас наша сборная, думаю, не смогла бы победить испанцев. При всём уважении, но был бы разгром», — приводит его слова СЭ.