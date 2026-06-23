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Сын Плющенко считает, что сейчас Испания разгромила бы Россию на ЧМ

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поделился воспоминаниями о чемпионате мира — 2018.

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поделился воспоминаниями о чемпионате мира — 2018.

«Тогда, конечно, были “красненькие” против “синеньких”, мало что понимал. Спустя время рефлексировал и думал, как вообще сборная России добилась того результата… Вдумайтесь, мы обыграли Испанию! Да, кто-то скажет, что они и сейчас сыграли вничью с Кабо-Верде. Но та Испания была намного сильнее нынешней. Сейчас наша сборная, думаю, не смогла бы победить испанцев. При всём уважении, но был бы разгром», — приводит его слова СЭ.

При этом он отметил, что на ЧМ-2026 сборная России имела бы шансы выйти из группы.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось, что сын Плющенко может запросить смену спортивного гражданства до 1 июля.

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