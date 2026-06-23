Novinky: в Чехии водителю грозит три года тюрьмы за символику Z

ПРАГА, 23 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Чехии против автомобилиста, разместившего на дверях машины символы спецоперации — латинские буквы Z. Об этом сообщил новостной портал Novinky.
Пресс-секретарь полиции Милуше Зайицова проинформировала портал, что полиция активно занимается данным делом. Было установлено, что автомобилист в прошлую пятницу, 19 июня, совершал поездки по городу Шумперк на северо-востоке Чехии на внедорожнике с символикой СВО на дверях.
«Было начато уголовное делопроизводство в связи с подозрением в совершении преступления [по статье УК] “Отрицание, одобрение и оправдание геноцида”, — привел портал слова пресс-секретаря. — Следователи уже провели необходимые процессуальные действия с подозреваемым. Дело находится в стадии проверки Речь идет о мужчине средних лет».
Генеральная прокуратура Чехии, как напомнили чешские СМИ, предупредила в конце февраля 2022 года, что публичное одобрение действий РФ на Украине может трактоваться в республике как уголовное преступление и подпадать под одну из двух статей УК: «Одобрение совершенного уголовного преступления» или «Отрицание, одобрение и оправдание геноцида, преступлений против человечности или мира». В первом случае предусмотрено наказание до одного года заключения, во втором — до 3 лет.