Novinky: в Чехии водителю грозит три года тюрьмы за символику Z

Генеральная прокуратура Чехии, как напомнили чешские СМИ, предупредила в конце февраля 2022 года, что публичное одобрение действий РФ на Украине может трактоваться в республике как уголовное преступление и подпадать под одну из двух статей УК: «Одобрение совершенного уголовного преступления» или «Отрицание, одобрение и оправдание геноцида, преступлений против человечности или мира». В первом случае предусмотрено наказание до одного года заключения, во втором — до 3 лет.