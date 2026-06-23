Иран не просил помогать в войне против США, заявил посол в Багдаде

«Исламская Республика Иран сражалась с сионистско-американским врагом и заставила его склониться, но Иран не просил ни одну из сторон вмешиваться, потому что в этом не было необходимости», — отметил посол.
Так он прокомментировал атаки проиранских вооруженных группировок в Ираке на американские объекты во время военных действий США в Иране.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше