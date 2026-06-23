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Иран не просил помогать в войне против США, заявил посол в Багдаде

Посол Аль Садык: Иран не просил ни одну из сторон о поддержке в войне против США.

ДОХА, 23 июн — РИА Новости. Иран не просил ни одну из сторон о поддержке во время военного конфликта с США и Израилем, заявил Иракскому агентству новостей INA посол Ирана в Багдаде Мухаммед Казым Аль Садык.

«Исламская Республика Иран сражалась с сионистско-американским врагом и заставила его склониться, но Иран не просил ни одну из сторон вмешиваться, потому что в этом не было необходимости», — отметил посол.

Так он прокомментировал атаки проиранских вооруженных группировок в Ираке на американские объекты во время военных действий США в Иране.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

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