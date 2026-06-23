Доверенный Трампа начал собирать «досье» о клеветнической медиакампании в Италии

Итальянец по происхождению Паоло Дзамполли, спецпосланник президента США по глобальному партнерству, дал поручение своему адвокату в Италии подготовить подборку об организованной в соцсетях и центральных СМИ кампании по дискредитации Трампа и его окружения после размолвки с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. По его словам, которые приводит газета, в медиа развернута «кампания по разжиганию ненависти», которая ведет к росту напряженности, что грозит испортить торговые и политические отношения между Италией и США. По утверждению Дзамполли, речь идет о распространении неправдивой, непроверенной информации, вредящей имиджу как людей, так и институтов власти.