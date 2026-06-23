Доверенный Трампа начал собирать «досье» о клеветнической медиакампании в Италии

РИМ, 23 июня. /ТАСС/. Доверенный президента США Дональда Трампа начал собирать «досье» о клеветнической и оскорбительной в отношении американского лидера кампании в итальянских СМИ и социальных сетях. Как пишет газета Corriere della Sera, информация будет передана в Белый дом, а также Госдеп и Минюст США, которые оценят нанесенный имиджевый ущерб.
Итальянец по происхождению Паоло Дзамполли, спецпосланник президента США по глобальному партнерству, дал поручение своему адвокату в Италии подготовить подборку об организованной в соцсетях и центральных СМИ кампании по дискредитации Трампа и его окружения после размолвки с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. По его словам, которые приводит газета, в медиа развернута «кампания по разжиганию ненависти», которая ведет к росту напряженности, что грозит испортить торговые и политические отношения между Италией и США. По утверждению Дзамполли, речь идет о распространении неправдивой, непроверенной информации, вредящей имиджу как людей, так и институтов власти.
На минувшей неделе Трамп и Мелони обменялись резкими высказываниями. В частности, американский лидер обвинил премьера в неблагодарности и попытках поднять рейтинг за счет фото на G7, а та в ответ посоветовала ему подумать о своей популярности. Нынешняя стычка стала новым витком в конфликте двух лидеров. До этого итальянский премьер публично вступилась за Папу Римского Льва XIV, назвав неприемлемыми высказывания американского лидера о нем. Трамп обвиняет Италию, как и других европейских партнеров в нежелании поддержать военную операцию США против Ирана и помочь с разблокированием Ормузского пролива.