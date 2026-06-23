В Анапе включили сирены из-за угрозы атаки БПЛА

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сирены системы оповещения включили в Анапе из-за угрозы атаки беспилотников, сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на мэрию.
«В Анапе включили сирену системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА, сообщили в мэрии», — говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе «Макс».
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