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В Анапе включили сирены из-за угрозы атаки БПЛА

В Анапе включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сирены системы оповещения включили в Анапе из-за угрозы атаки беспилотников, сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на мэрию.

«В Анапе включили сирену системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА, сообщили в мэрии», — говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе «Макс».

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