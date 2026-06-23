Глава Новороссийска объявил об угрозе атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотников объявлена в Новороссийске.
Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
«На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников», — написал он.
Ранее ВСУ атаковали беспилотником коммерческий объект в Шебекино Белгородской области. В результате удара пострадал мирный житель.
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