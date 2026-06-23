В Риме прошла конференция ко Дню памяти и скорби

«Пять-шесть тысяч советских бойцов, воевавших в Италии, не были иностранцами — они были товарищами по оружию, разделявшими с итальянцами голод, холод и идеалы свободы. Именно память об их подвиге остается главным антидотом от русофобии», — добавил Каддопи. Писатель и исследователь Джованни де Блазис, в свою очередь, рассказал о письмах с Восточного фронта итальянских солдат и появлении бывших советских пленных в рядах итальянских партизан.