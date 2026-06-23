В постпредстве РФ при ООН назвали цель удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми под Брянском

Напомним, 17 июня на трассе А-240 в Брянской области беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из белорусского города Речица, следовавший на отдых в Геленджик. В результате удара погибла сопровождающая, а также пострадали несколько детей и взрослых. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как целенаправленный удар ВСУ по гражданскому транспорту, возбудив уголовное дело по статье о террористическом акте. В МИД РФ заявили, что атака является грубым нарушением международного гуманитарного права и требует жесткой реакции международного сообщества.