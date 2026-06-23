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В постпредстве РФ при ООН назвали цель удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми под Брянском

Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что удар украинского беспилотника по автобусу в Брянской области мог быть рассчитан на вовлечение Белоруссии в конфликт на Украине. Заявление прозвучало в ходе заседания СБ ООН.

Источник: Life.ru

«Очередным проявлением морального разложения киевского режима стал удар украинского БПЛА по автобусу в Брянской области, перевозившему детей из спортивных школ Белоруссии на отдых в Геленджик», — заявила Евстигнеева.

Дипломат добавила, что цель этого преступления — втянуть Минск в конфликт.

Напомним, 17 июня на трассе А-240 в Брянской области беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из белорусского города Речица, следовавший на отдых в Геленджик. В результате удара погибла сопровождающая, а также пострадали несколько детей и взрослых. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как целенаправленный удар ВСУ по гражданскому транспорту, возбудив уголовное дело по статье о террористическом акте. В МИД РФ заявили, что атака является грубым нарушением международного гуманитарного права и требует жесткой реакции международного сообщества.

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