Клозе — о рекорде Месси: всегда говорил, что он не так уж плох

Экс-футболист сборной Германии Мирослав Клозе поздравил нападающего сборной Аргентины Лионеля Мессии с рекордом по голам на чемпионатах мира.
«Я ведь всегда говорил, что Месси не так уж плох! Он лучший футболист всех времён для меня! Поздравляю, чемпион!» — приводит его слова Süddeutsche Zeitung.
Месси оформил дубль в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Австрией. Это его 17 и 18 голы на мировых первенствах — он стал рекордсменом по этому показателю, опередив Клозе, у которого на счету 16 мячей.
Ранее Месси признался, что злился из-за промаха с пенальти в матче с Австрией на ЧМ.