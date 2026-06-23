Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клозе — о рекорде Месси: всегда говорил, что он не так уж плох

Экс-футболист сборной Германии Мирослав Клозе поздравил нападающего сборной Аргентины Лионеля Мессии с рекордом по голам на чемпионатах мира.

Экс-футболист сборной Германии Мирослав Клозе поздравил нападающего сборной Аргентины Лионеля Мессии с рекордом по голам на чемпионатах мира.

«Я ведь всегда говорил, что Месси не так уж плох! Он лучший футболист всех времён для меня! Поздравляю, чемпион!» — приводит его слова Süddeutsche Zeitung.

Месси оформил дубль в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Австрией. Это его 17 и 18 голы на мировых первенствах — он стал рекордсменом по этому показателю, опередив Клозе, у которого на счету 16 мячей.

Ранее Месси признался, что злился из-за промаха с пенальти в матче с Австрией на ЧМ.