Марочко: силы РФ за выходные усилили давление на ВСУ у Красного Лимана

ЛУГАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие за минувшие выходные усилили давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) юго-западнее Красного Лимана (украинское название — Лиман) Донецкой Народной Республики и закрепились на новых участках. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«За истекшие выходные наши военнослужащие существенно усилили давление юго-западнее от Красного Лимана — уже есть продвижение и закрепление на новых участках местности», — сказал он.
Ранее Марочко, проведя анализ данных Минобороны РФ, сообщал, что российские военнослужащие за минувшую неделю разгромили большую часть подразделений ВСУ в Константиновке и Красном Лимане.