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Марочко: силы РФ за выходные усилили давление на ВСУ у Красного Лимана

Есть продвижение и закрепление на новых участках местности, добавил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие за минувшие выходные усилили давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) юго-западнее Красного Лимана (украинское название — Лиман) Донецкой Народной Республики и закрепились на новых участках. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«За истекшие выходные наши военнослужащие существенно усилили давление юго-западнее от Красного Лимана — уже есть продвижение и закрепление на новых участках местности», — сказал он.

Ранее Марочко, проведя анализ данных Минобороны РФ, сообщал, что российские военнослужащие за минувшую неделю разгромили большую часть подразделений ВСУ в Константиновке и Красном Лимане.