Иран согласился создать канал связи во избежание инцидентов в Ормузском проливе

ТЕГЕРАН, 23 июня. /ТАСС/. Иран согласился организовать канал связи по теме прохода судов через Ормузский пролив во избежание конфликтных ситуаций и инцидентов. Об этом сообщил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.
«В Ормузском проливе могут возникнуть проблемы, поэтому мы согласились создать центр и линию связи, чтобы в случае возникновения проблем мы могли решать их более оперативно в рамках 30-дневного периода», — приводит слова чиновника агентство Mehr.
«Эта линия связи не предназначена для получения разрешения [на проход от Ирана], получение разрешения — это отдельная процедура. Эта линия — лишь для решения проблем с судами или возможными инцидентами, когда можно сделать разъяснения», — добавил Галибаф.
Он также подчеркнул, что управление проливом никогда не будет осуществляться так, как до начала войны. «Разумеется, нормы международного права будут соблюдаться, а судоходство через Ормузский пролив будет регулироваться Ираном в соответствии с этими нормами и установленными Ираном правилами», — сказал Галибаф.
Чиновник также сообщил, что на переговорах с США в Швейцарии стороны согласовали процедуру разблокировки замороженных иранских активов на сумму $12 млрд.
О договоренностях с США.
17 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Изначально планировалось, что торжественная церемония подписания пройдет в швейцарском Бюргенштоке 19 июня. Однако в ночь на 18 июня стало известно, что документ был подписан удаленно сторонами. СМИ сообщали, что президент США подписал экземпляр соглашения во время ужина с президентом Франции в Версальском дворце. Со стороны Тегерана подписантом выступил иранский президент Масуд Пезешкиан.
21 июня в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана по реализации меморандума о взаимопонимании. Как отмечается в совместном заявлении Пакистана и Катара по завершении первого раунда переговоров, встреча с участием представителей Ирана и США прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических переговоров.