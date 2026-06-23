Иран согласился создать канал связи во избежание инцидентов в Ормузском проливе

17 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Изначально планировалось, что торжественная церемония подписания пройдет в швейцарском Бюргенштоке 19 июня. Однако в ночь на 18 июня стало известно, что документ был подписан удаленно сторонами. СМИ сообщали, что президент США подписал экземпляр соглашения во время ужина с президентом Франции в Версальском дворце. Со стороны Тегерана подписантом выступил иранский президент Масуд Пезешкиан.