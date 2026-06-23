Песков указал на способность Белоруссии защитить себя после угроз Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал угрозы Владимира Зеленского в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко. Он выразил уверенность, что Белоруссия способна защитить свой суверенитет. Министр обороны республики Виктор Хренин заявил о напряженной обстановке в отношениях с Украиной, но подчеркнул, что Минск не видит смысла вступать в конфликт.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят «высказанные президентом Украины Владимиром Зеленским угрозы в адрес белорусского лидера». Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 22 июня.
«Угрозы абсолютно агрессивные, вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны»,
Он также выразил уверенность, что власти Белоруссии способны защитить республику.
Неделя на демонтаж.
Поводом для реакции Москвы стали заявления Зеленского, сделанные 19 июня на пресс-конференции в Киеве. Президент Украины утверждал, что в приграничных районах Белоруссии размещено ретрансляционное оборудование, которое российские военные используют при атаках беспилотников на украинскую территорию.
Зеленский потребовал от Лукашенко отключить и демонтировать это оборудование. По его словам, недели должно быть достаточно для выполнения требования.
«Если он этого не сделает, сделаем мы», — заявил президент Украины, не уточнив, какие именно действия может предпринять Киев.
На следующий день Зеленский вновь затронул эту тему в вечернем обращении. Он заявил, что украинской стороне известно как минимум о четырех ретрансляторах в Белоруссии. По его версии, они находятся в Гомельской и Брестской областях и якобы помогают российским военным обеспечивать работу беспилотников.
Минск отверг ультиматум.
На заявления Зеленского ответил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
«Напряжение есть. Есть определенные провокации. В большей степени они, конечно, звучат в информационном поле в виде различных угроз и обещаний что-то сделать. Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил наш президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт — или, как говорят, хотят нас втянуть — нет от слова совсем. Конечно же, мы наблюдаем за происходящим», — заявил глава Минобороны республики в эфире телеканала «Беларусь-1».
Он добавил, что Белоруссия держит у границы с Украиной только минимально необходимые силы. Их задачей министр назвал прикрытие государственной границы и обеспечение безопасности жителей республики.
Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания (парламента) Белоруссии Олег Гайдукевич в Telegram-канале выразил уверенность, что своими угрозами Зеленский пытается втянуть в украинский конфликт не только Белоруссию, но и всю Европу.
«Мы прекрасно знаем цели всех этих провокаций, всех этих лживых заявлений, актов экстремизма в отношении Беларуси. Это попытка втянуть нашу страну в военный конфликт и втянуть всю Европу. Об этом известно и в Беларуси, и в России. Мы это знаем, и по этому сценарию, который пишет нам кто-то, мы не пойдем», — заверил политик.
Он назвал утверждения Зеленского о технике, якобы находящейся у белорусской границы и используемой для наведения российских беспилотников, ложью, и указал на бессмысленность разговора с Минском языком ультиматумов.
В Москве допустили эскалацию.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» также заявил, что Зеленский пытается развязать конфликт в центре Европы:
«То, что он пытается втянуть в эту историю Белоруссию, подтверждает, что все его разговоры о мире — не более чем фикция. Не собирается он мириться».
При этом депутат усомнился в том, что ВСУ решатся атаковать Белоруссию, поскольку в противном случае «по Украине будет прилетать гораздо больше, чем всегда, и еще с двух сторон». Он подчеркнул, что Белоруссия «обладает всеми видами оружия и может ответить так, что, скажу нежно, мало не покажется».
Первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев отметил, что в случае вовлечения Белоруссии в конфликт «Европа получит в качестве врагов всех союзников России», в том числе и КНДР.
«КНДР обладает ядерным потенциалом и ракетами, которые долетают до европейских столиц. Уверен, что в случае такого расширения конфликта, найдутся и другие страны, готовые выступить на нашей стороне», — отметил депутат.
Журавлев также обратил внимание, что Киев объясняет возможные действия помощью, которую Белоруссия якобы оказывает России. При этом Журавлев указал на военную поддержку Украины со стороны западных государств и назвал такую аргументацию избирательной.