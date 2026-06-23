Песков указал на способность Белоруссии защитить себя после угроз Зеленского

«Напряжение есть. Есть определенные провокации. В большей степени они, конечно, звучат в информационном поле в виде различных угроз и обещаний что-то сделать. Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил наш президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт — или, как говорят, хотят нас втянуть — нет от слова совсем. Конечно же, мы наблюдаем за происходящим», — заявил глава Минобороны республики в эфире телеканала «Беларусь-1».