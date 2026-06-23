Трамп: ядерная программа Ирана важнее риска экономической депрессии

Президент США Дональд Трамп заявил, что недопущение разработки Тегераном ядерного оружия важнее экономической депрессии. По его словам, он готов пойти на риск ради достижения этой цели.
«Ядерные вооружения — это важнее депрессии. …Ядерные вооружения приведут к депрессии быстрее. То, как мы это делаем, вызывает то, что противоположно депрессии», — сказал господин Трамп (цитата по Bloomberg Television).
Американский президент добавил, что «сделает то, что должен», если Иран не будет выполнять условия соглашения.
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно одному из пунктов, иранская сторона обязуется не приобретать и не разрабатывать ядерное оружие. Вопрос накопленных обогащенных ядерных материалов стороны урегулируют на 60-дневных переговорах.