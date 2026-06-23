Начало второго тайма матча Франция — Ирак на ЧМ-2026 отложили из-за плохой погоды

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Франции и Ирака приостановлен из-за плохой погоды.
Команды успели сыграть первый тайм. Но при этом в его концовке пошёл сильный ливень.
Во время перерыва на стадионе появилось оповещение, в котором зрителей попросили покинуть трибуны в целях безопасности из-за грозы и угрозы попадания молнии.
После первых 45 минут счёт в этой встрече 1:0 в пользу французов.
Напомним, что на этом турнире действует правило, согласно которому если в радиусе около 13 км от стадиона обнаружена молния, то игра будет приостановлена на 30 минут, а болельщиков сопроводят в безопасные места.
Ранее сообщалось, что фанатов попросили не приезжать на матч ЧМ Франция — Ирак из-за сильной грозы.