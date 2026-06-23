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Начало второго тайма матча Франция — Ирак на ЧМ-2026 отложили из-за плохой погоды

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Франции и Ирака приостановлен из-за плохой погоды.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Франции и Ирака приостановлен из-за плохой погоды.

Команды успели сыграть первый тайм. Но при этом в его концовке пошёл сильный ливень.

Во время перерыва на стадионе появилось оповещение, в котором зрителей попросили покинуть трибуны в целях безопасности из-за грозы и угрозы попадания молнии.

После первых 45 минут счёт в этой встрече 1:0 в пользу французов.

Напомним, что на этом турнире действует правило, согласно которому если в радиусе около 13 км от стадиона обнаружена молния, то игра будет приостановлена ​​на 30 минут, а болельщиков сопроводят в безопасные места.

Ранее сообщалось, что фанатов попросили не приезжать на матч ЧМ Франция — Ирак из-за сильной грозы.