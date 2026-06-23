Прокуратура выясняет обстоятельства опрокидывания катера с рыбаками на Камчатке

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с маломерным судном, перевернувшимся в Авачинском заливе с тремя рыбаками на борту.
Информация об этом появилась в Telegram-канале надзорного органа.
Катер с мотором следовал из порта Петропавловска-Камчатского на рыбалку, после чего опрокинулся.
«Камчатской транспортной прокуратурой ситуация поставлена на контроль, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
В настоящий момент местонахождение судна и пассажиров не установлено, проводится поисково-спасательная операция.