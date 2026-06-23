АЕК интересуется игроком «Краснодара» Черниковым

Греческий АЕК проявляет интерес к футболисту «Краснодара» Александру Черникову.
Об этом сообщает «Чемпионат».
При этом уже сообщалось, что клуб также рассматривает трансфер полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова.
Отмечается, что главный тренер АЕК Марко Николич одобрил оба трансфера — клубу будет нужно выбрать одного из них.
В прошлом сезоне Черников сыграл за команду 30 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2029 года.
Ранее сообщалось, что АЕК хочет приобрести Баринова у ЦСКА.