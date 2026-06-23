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Разведчики «Центра» помогли уничтожить два танка и два миномета ВСУ

Разведчики помогли уничтожить два танка ВСУ на Днепропетровском направлении.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Разведчики группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевых задач на днепропетровском направлении помогли выявить и уничтожить два танка, два миномета и около восьми военнослужащих ВСУ, рассказал РИА Новости командир взвода 589-го гвардейского мотострелкового полка.

По словам военнослужащего, в его обязанности входили разведка местности, поиск целей и корректировка огня российских подразделений.

«В мою задачу входили поиск и разведка целей, а также корректировка огня артиллерии и танков. Благодаря полученным разведданным были уничтожены два танка противника, два миномета и около восьми человек живой силы», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что его первое боевое задание продолжалось около 50 суток.

«Первое боевое задание длилось порядка 50 дней. Я выполнял обязанности командира, в моем подчинении находились 32 человека», — сообщил командир.

Военнослужащий также рассказал, что во время ведения разведки фиксировались случаи разрушения жилых домов в населенных пунктах, где еще оставались мирные жители.

По его словам, украинские подразделения регулярно применяли беспилотники в районах проживания гражданского населения.

«Постоянно наблюдали, как уничтожались дома. В некоторых населенных пунктах еще оставались мирные жители. Во время разведки мы отслеживали обстановку и видели пожилых людей, которые продолжали жить в своих домах», — рассказал боец.