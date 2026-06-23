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В ВОЗ рассказали о странах, находящихся в зоне риска Эболы

ВОЗ: страны, граничащие с Угандой и ДРК, находятся в зоне риска Эболы.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Страны, имеющие сухопутную границу с Угандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), находятся в зоне риска распространения лихорадки Эбола, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.

«Риск для государств, имеющих сухопутные границы с данными странами, оценивается как высокий из-за постоянной мобильности населения, связанной с трансграничной торговлей и добычей полезных ископаемых, различий в возможностях и опыте борьбы с вирусом Бундибугио, а также в уровне готовности к борьбе с ним», — рассказали агентству.

При этом в ВОЗ подчеркнули, что риск для остальной части Африканского региона и на глобальном уровне оценивается как низкий.