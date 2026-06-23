Россия отвергла обвинения в атаке на Киево-Печерскую лавру

«Этот фейк, как многие другие, рассыпается при первом же детальном рассмотрении. Продемонстрированные Киевом обломки БПЛА с проржавевшим двигателем больше похожи на заранее заготовленный реквизит, чем на фрагменты беспилотника», — сказала Анна Евстигнеева на заседании Совбеза ООН по Украине (запись опубликована на сайте ООН).