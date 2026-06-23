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Россия отвергла обвинения в атаке на Киево-Печерскую лавру

Москва отвергает любые обвинения, связанные с ударом по Киево-Печерской лавре, заявила и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева. Распространенные видеозаписи с обломками беспилотника она назвала фейком.

Москва отвергает любые обвинения, связанные с ударом по Киево-Печерской лавре, заявила и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева. Распространенные видеозаписи с обломками беспилотника она назвала фейком.

«Этот фейк, как многие другие, рассыпается при первом же детальном рассмотрении. Продемонстрированные Киевом обломки БПЛА с проржавевшим двигателем больше похожи на заранее заготовленный реквизит, чем на фрагменты беспилотника», — сказала Анна Евстигнеева на заседании Совбеза ООН по Украине (запись опубликована на сайте ООН).

Как добавила дипломат, распространенные очевидцами видеоматериалы указывают на совершенно иную картину. По ее словам, Киево-Печерская лавра пострадала из-за работы украинских систем ПВО, которые пытались перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон».

15 июня власти Украины заявили, что Киево-Печерская лавра подверглась удару БПЛА. Минобороны России в тот день отчиталось о массированном ударе по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Позднее ведомство заявило, что монастырский комплекс поражен ракетой Patriot, которую украинская сторона использует для противоракетной обороны.

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