Российские банки пока не торопятся массово менять условия по ипотеке

«Банк ожидал снижения ключевой ставки. И наш основной прогноз был, что шаг составит 0,25 процентного пункта. В связи с этим наши ставки сейчас находятся в рынке и необходимости в их корректировке нет. Однако необходимо учитывать, что ключевая ставка — это важный индикатор рынка, однако не единственный», — отметил директор департамента розничных продуктов «Абсолют банка» Виталий Костюкевич.