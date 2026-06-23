Не Украина в НАТО, а НАТО на Украине: В Совфеде раскрыли новый план Лондона, Парижа и Берлина

Сенатор обратил внимание на то, что в недавнем совместном заявлении стран «евротройки» речь идёт о создании так называемых «Многонациональных сил для Украины». По его словам, в Лондоне, Париже и Берлине отдают себе отчёт, что путь Украины в НАТО фактически закрыт. Пушков связал это как с позицией Вашингтона, так и с сопротивлением части европейских элит, которые опасаются, что применение пятой статьи устава Североатлантического альянса в интересах Киева может спровоцировать прямой конфликт с Россией.