Кейна пообещали прокляcть, за Доку вступилась жена Карпина, а Лукин подколол Файзуллаева: что обсуждают на мундиале

Главу бразильской конфедерации подозревают в трате командировочных на любовницу, а футболисты сборной Узбекистана организовали перелёт расплакавшегося из-за их поражения мальчика из Мексики на базу в США. Жена Валерия Карпина вступилась за Жереми Доку, а сыгравшие иранцы оставили в раздевалке послание с призывом к миру. Колдун из Ганы пообещал, что наложит проклятие на бомбардира англичан Гарри Кейна, а его партнёры получили возможность играть в бильярд за $700. Что обсуждают на мундиале — в материале RT.
Бразильские страсти.
Пока сборная Бразилии готовится к решающему матчу в группе, настоящие латиноамериканские страсти разгорелись вокруг фигуры президента их футбольной конфедерации Самира Хауда. Местные СМИ раскопали, что чиновник якобы тратит командировочные деньги организации на личные нужды — а именно на любовниц. По сведениям источника, бизнесвумен в сфере фитнеса Камила Кристина Андраде проживала в Нью-Йорке в отеле, забронированном специально под приезд президента.
Парочку видели вместе на ужине в ресторане итальянской кухни Harry Cipriani на Манхэттене, а покидали заведение они на арендованном для главы федерации авто. Пока Камила оставалась в Нью-Йорке, Самир вернулся в Бразилию, чтобы посмотреть матч женской национальной команды против США.
При этом Хауд женат уже 20 лет — на открытии мундиаля он присутствовал вместе с супругой Наталией. Ранее СМИ подозревали в изменах Неймара.
Добряки из Узбекистана.
На фоне различных неловких ситуаций, в которые то и дело попадают участники мундиаля, поведение дебютанта чемпионата — сборной Узбекистана — выглядит как образец для подражания. Парни не просто кайфуют от атмосферы большого турнира, но и радуют добрыми поступками.
Вдохновившись примером японцев, они сначала убрали за собой раздевалку после матча с Колумбией, потом подарили футболку оператору, которого случайно снёс защитник Абдукодир Хусанов, а затем устроили настоящую сказку для юного болельщика. Мальчик, размахивавший узбекским флагом на той самой встрече первого тура, после поражения своей команды горько расплакался — душещипательные кадры облетели весь мир.
Менеджеры сборной разыскали юного фаната и его семью в Мексике и организовали перелёт на базу в США! Парень пообщался с автором первого в истории гола Узбекистана на мундиалях Аббосбеком Файзуллаевым и другими игроками, получил футболку с автографами и даже игрушечный Кубок мира. А один из футболистов на удачу поцеловал малыша в голову.
Кто знает, может, 23 июня этот живой талисман принесёт сборной первую победу — над самой Португалией? Кстати, из-за этого матча в Ташкенте на час будет продлена работа метрополитена.
Тем временем автора исторического гола Узбекистана не только поздравляли, но и троллили. Напомним, что он стал самым низкорослым игроком на турнире в XXI веке, отличившимся ударом головой. Бывший партнёр по ЦСКА Матвей Лукин в интервью Sport24 пошутил над Аббосом.
«Не знаю, как он вообще забил головой с его ростом 1,12 (на самом деле 1,67. — RT). По лестнице забрался и допрыгнул». Но тут же добавил: «На самом деле красавчик, рад за него». Ирония — она ведь от любви. Тем более что сам Файзуллаев наверняка также не раз подкалывал Лукина, когда они вместе выступали за армейцев.
Странные рассуждения.
А вот за бельгийского вингера Жереми Доку рады не все. У него вот-вот родится первенец. Игрок несколько раз подчёркивал, насколько это важно для него, и собирался отлучиться из сборной, чтобы быть рядом с женой.
Желание форварда почему-то стало предметом обсуждения в эфире программы L'Équipe de choc на французском ТВ. Журналистка Франс Пьеррон резко осудила игрока, заявив, что участие в ЧМ — шанс, который выпадает не всем, а присутствие Доку при родах жене никак не поможет.
Её слова вызвали шквал критики. Отреагировала в том числе Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России, которая сама ждёт четвёртого ребёнка.
«ЧМ — это, безусловно, очень важно. Но мне непонятно, почему какая-то тётка из телевизора считает нужным публично осуждать выбор мужчины, который наверняка дался ему непросто и был сделан по вполне веским причинам. Как женщине, которая скоро в четвёртый раз пойдёт рожать вместе с мужем, мне странно слушать подобные рассуждения», — написала Дарья в своём Telegram-канале.
Пьеррон пришлось извиняться: она написала, что сожалеет, если обидела кого-то, а работодатель дистанцировался от сотрудницы и принёс извинения аудитории. Интересно, что сам Доку не смог помочь сборной во втором туре с Ираном (0:0) из-за травмы. Возможно, именно его гола не хватило бельгийцам для победы.
Иран, кстати, после ничьей с Бельгией тоже попал в заголовки — но в ином ключе. Команду сопровождают организационные проблемы — им разрешили въезд в США всего за 24 часа. После игры с Бельгией, прошедшей в городе Инглвуде в штате Калифорния, игроки сборной оставили в раздевалке послание с призывом к миру.
«От древней Персии до сегодняшней цивилизации дух Ирана жив и крепок. Мы приехали в Лос-Анджелес с гордостью, сражались с честью и уезжаем с достоинством. Пусть мир, уважение и дружба царствуют среди всех наций».
Английский шик за $700.
Тем временем сборная Англии, которой совсем скоро предстоит провести второй матч на мундиале, оборудовала свою базу в пригороде Канзас-Сити бильярдным столом. Его специально для команды «Трёх львов» приобрели волонтёры у местной жительницы Линн Браун. Цена вопроса — $700. Хотя супруг Браун предлагал обмен на футбольные билеты.
Теперь у Гарри Кейна, Джуда Беллингема и других английских звёзд появится ещё один вариант проведения досуга между матчами.
«Если англичане выиграют чемпионат мира, я обязательно присвою себе все заслуги. Надеюсь, они будут играть на этом столе и он принесёт им удачу», — сказал глава семейства, лишившийся возможности играть в бильярд, но пополнивший при этом бюджет.
Удача англичанам действительно не повредит. Ведь колдун из Ганы Нана Кваку Бонсам пообещал, что наложит проклятие на бомбардира соперника Гарри Кейна, чтобы помешать ему отличиться в следующем матче.
«Я работаю над Гарри Кейном. Я уже показывал, на что способен. Я очень известен своими заговорами. Я не желаю ему серьёзных травм. Этого будет достаточно, чтобы остановить его в матче против моей страны. Я буду делать свою работу, чтобы это помогло Гане», — цитирует Бонсама Daily Star.
В общем, против англичан 23 июня, кажется, будут не только 11 игроков соперника, но и нечистая сила.