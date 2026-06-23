Кейна пообещали прокляcть, за Доку вступилась жена Карпина, а Лукин подколол Файзуллаева: что обсуждают на мундиале

«Не знаю, как он вообще забил головой с его ростом 1,12 (на самом деле 1,67. — RT). По лестнице забрался и допрыгнул». Но тут же добавил: «На самом деле красавчик, рад за него». Ирония — она ведь от любви. Тем более что сам Файзуллаев наверняка также не раз подкалывал Лукина, когда они вместе выступали за армейцев.