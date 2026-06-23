Галибаф: США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана

Напомним, что Тегеран рассматривает атаки Израиля на Ливан как одно из ключевых препятствий для диалога с США. В рамках подписанного в Швейцарии меморандума о взаимопонимании стороны при посредничестве Пакистана и Катара договорились создать координационный комитет по Ливану, призванный обеспечить прекращение огня, однако Тель-Авив, не будучи участником этих договорённостей, неоднократно заявлял о сохранении свободы действий для борьбы с «Хезболлой» на юге Ливана, что делает перемирие крайне хрупким.