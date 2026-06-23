Вондроушова — об отстранении на четыре года: никогда не употребляла допинг, не было положительного теста

Чемпионка Уимблдона-2023 из Чехии Маркета Вондроушова прокомментировала свою четырёхлетнюю дисквалификацию за отказ пройти допинг-тест.
«Я никогда не употребляла допинг. У меня никогда не было положительного теста. За всю карьеру я прошла бесчисленное количество проверок и всегда выходила на корт с чистой совестью. Уже через три дня после того инцидента, который изменил мою жизнь, меня снова проверили. Результат был отрицательным. Как и все предыдущие», — написала она.
Вондроушова назвала ситуацию болезненной и изматывающей:
«Бессонные ночи. Тревога. Дни, когда было трудно нормально функционировать. Моменты, когда я чувствовала себя абсолютно беспомощной. Одним из самых тяжёлых испытаний было осознание, что будущее карьеры, которую я строила всю жизнь, больше не в моих руках. И всё время надеешься, что правды будет достаточно. Но иногда этого не хватает».
Напомним, что в 2025 году она отказалась сдавать допинг-пробу во внесоревновательный период. По её словам, сотрудник допинг-контроля пришла к ней вне заявленного временного окна и не представилась, хотя настойчиво требовала пустить её к себе в квартиру.
Маркета отмечала, что в тот момент находилась в сложном положении — некто пришёл к ней домой и, не представившись должным образом, требовал пустить к себе, — девушка призналась, что просто испугалась.
При этом она сдала допинг-тест через несколько дней, и тот оказался отрицательным.
Ранее сообщалось, что Серена Уильямс попала в актуальный пул допинг-тестирования.