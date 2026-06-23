Вондроушова — об отстранении на четыре года: никогда не употребляла допинг, не было положительного теста

«Я никогда не употребляла допинг. У меня никогда не было положительного теста. За всю карьеру я прошла бесчисленное количество проверок и всегда выходила на корт с чистой совестью. Уже через три дня после того инцидента, который изменил мою жизнь, меня снова проверили. Результат был отрицательным. Как и все предыдущие», — написала она.