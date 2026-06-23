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Оплакивает со слезами: британский политик Гэллоуэй высказался о реакции Зеленского на отставку Стармера

Гэллоуэй: Зеленский оплакивает уход британского премьера Стармера с поста.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский оплакивает уход премьер-министра Великобритании Кира Стармера с поста. Такое мнение высказал глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

«Зеленский со слезами на глазах сожалеет о его уходе», — сказал Гэллоуэй в интервью RT.

Политик резко высказался о Стармере, заявив, что тот «превратил Соединенное Королевство в авторитарную адскую дыру». По мнению Гэллоуэя, Кир Стармер изменил характер Британии в угоду интересам Израиля, Украины и ЕС и покончил со свободой слова в Соединённом Королевстве.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявил о своей отставке в понедельник, 22 июня 2026 года.

На Западе считают, что отставка Стармера ослабит позиции Лондона в НАТО.

В то же время Россия не ждет потепления отношений с Британией после ухода с Кира Стармера с должности премьер-министра королевства, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

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