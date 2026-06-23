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Воздушная тревога объявлена в Киеве и ещё пяти областях Украины

Воздушная тревога охватила Киев, а также части Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей.

Воздушная тревога охватила Киев, а также части Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Как следует из информации ресурса, сирены в Киеве начали звучать в 01:20 мск.

Воздушная тревога также была объявлена в ряде регионов страны.

Ранее в Николаеве на юге Украины прозвучал взрыв.

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