Воздушная тревога объявлена в Киеве и ещё пяти областях Украины

Воздушная тревога охватила Киев, а также части Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Как следует из информации ресурса, сирены в Киеве начали звучать в 01:20 мск.
Воздушная тревога также была объявлена в ряде регионов страны.
Ранее в Николаеве на юге Украины прозвучал взрыв.
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