Никаких намёков: В Британии расшифровали жёсткое послание Медведева Киеву

«Он даёт понять, что время пришло и наступит момент, когда должны быть нанесены крупные, давно обещанные удары по Киеву», — сказал эксперт в эфире своего YouTube-канала.
По словам Меркуриса, речь идёт не о намёках, а о прямом сигнале.
Владимир Зеленский знает об этом, уверен аналитик. Поэтому киевский главарь всё больше нервничает и угрожает ударами по России.
Напомним, Дмитрий Медведев заявил, что с учётом массированных террористических атак ВСУ на города РФ, никаких правил в отношении Украины больше нет и быть не может. Политик также счёл устаревшими ряд международных норм, включая Гаагские конвенции о законах и об обычаях войны.
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